Dopo anni di disagi e proteste, il capolinea degli autobus Arst si sposta nel piazzale della stazione Terranova di Olbia.

Dal 1 giugno, l'attivazione della nuova area di sosta e di partenza dei pullman chiude un iter durato due anni, tra interlocuzioni e accordi con Rfi, e un capitolo della storia della fermata, finora posizionata al lato della carreggiata di corso Vittorio Veneto, priva di pensilina e di sedute e ingombrante per la circolazione stradale di un'arteria molto trafficata, nel centro della città.

«La realizzazione di questo nuovo nodo di interscambio permetterà una vera e propria integrazione tra trasporto su gomma e quello ferroviario, realizzando le coincidenze e rendendo gli spostamenti più fluidi e organizzati: resa operativa in tempo utile per l'avvio della stagione turistica, rappresenta un traguardo di grande rilevanza logistica, non solo per i residenti», scrive, in una nota, l'azienda regionale dei trasporti.

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