Dai robot in corsia agli effetti benefici della birra, dalla tecnologia agli alimenti funzionali per migliorare la salute dei pazienti passando per le associazioni tra vari tipi di cibo e il cuoco del Presidente della Repubblica: al congresso “Appuntamento col cuore. La cardiologia tra il medico di medicina generale, lo specialista e l’ospedale: cuore e polmone”, andato in scena nel fine settimana all’aeroporto di Olbia, si è parlato di questo e altro.

All’evento coordinato dal cardiologo Gianluca Sanna e promosso da Across Sardinia, uno dei più importanti appuntamenti medico-scientifici organizzati in Sardegna sui temi della cardiologia integrata e della gestione multidisciplinare del paziente cronico, è intervenuto anche Pietro Catzola, che per 37 anni ha fatto parte della brigata di cucina del Quirinale. Nel raccontare il suo straordinario percorso di vita e professionale, il cuoco originario di Triei ha ricordato alcuni aneddoti, a partire dalla chiamata di Francesco Cossiga dopo un buffet a bordo dell’Amerigo Vespucci, su cui Catzola era imbarcato, fino all’esperienza con l’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «al quale – dice – piacciono molto le zuppe di legumi e il classico spaghetto al pomodoro».

La missione al Quirinale di Catzola è finita il 30 aprile, a 67 anni: per congedarsi dai fornelli del palazzo presidenziale il cuoco sardo ha deciso di preparare gnocchi al pomodoro, una ricciola al timo e sformatini di spinaci gratinati. Ciliegina sulla torta una bella seada, dolce simbolo della sua amata Sardegna.

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