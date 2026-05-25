«Sulla scia dei successi collezionati in occasione dei concerti di Capodanno e Pasquetta e guardando con entusiasmo all’imminente apertura del Lebonski Park targato Salmo, Arzachena assume sempre più le caratteristiche di un polo di riferimento per la grande musica»; a dichiararlo è Nicoletta Orecchioni, assessora allo Sport e Spettacolo; c’è infatti in campo «un progetto che sostiene i talenti e offre uno sbocco professionale reale. Ci sono tanti ragazzi che fanno musica ad Arzachena e vogliamo offrirgli opportunità concrete e connessioni di alto livello». Come? L’Amministrazione Comunale sta infatti investendo nell’iniziativa Echo dei Giganti «per consolidare la sua visione di Arzachena come polo culturale e musicale in Sardegna». Il progetto è firmato dall’Associazione Culturale FOLA e si avvale della partnership tecnica e discografica di player del calibro di ADA Music Italia e Warner Music Italia. L’obiettivo è quello di creare un collegamento concreto e professionale tra i talenti emergenti (cantanti solisti, duo, band, DJ e autori) e il mercato discografico nazionale.

L’evento si articola in tre fasi. Si parte oggi con l’apertura delle iscrizioni, che daranno accesso a tre giornate di masterclass, ascolto dei brani (listening session) e mentoring fissate per l’11 luglio, il 7 agosto e il 29 agosto 2026 insieme ai professionisti del settore. Seguono la fase di selezione e lo sviluppo artistico, fino a giungere all'evento finale live sul palco di Cannigione la sera del 29 agosto 2026. Tra le personalità coinvolte nel progetto figurano Renato Tanchi, direttore di ADA Music Italia e Warner Music Italia, Gianni Bini, produttore e proprietario degli House of Glass Studios, Max Moroldo, CEO dell’etichetta Do It Yourself, e Rory Di Benedetto, autore e talent scout. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età o provenienza geografica.

Per partecipare è necessario inviare un brano inedito o una cover rivisitata, una breve biografia artistica e i documenti di identità all'indirizzo e-mail echodeigiganti@gmail.com. La quota di iscrizione è di euro 50 a persona.

© Riproduzione riservata