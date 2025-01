Un'impresa (anche) social per catalizzare l'attenzione sulla causa di raccolta fondi, lanciata quest'estate sulla piattaforma Gofundme, intrapresa dal presidente dell'associazione Quota 33 Sport & Wellness, Riccardo Meloni, che ha sfidato la salita di Capo Figari, portando sulle spalle un vogatore di trenta chili sul quale, conquistata la cima del promontorio, ha vogato per circa dieci chilometri.

Obiettivo (raggiunto), raccogliere donazioni per l’acquisto di un elettrocardiografo che, da oggi, è in funzione nel reparto di Cardiologia del Giovanni Paolo II. "Questa piccola impresa ha sancito il via alla raccolta e sono felice che, grazie a questa sinergia tra sport e sanità, oggi possiamo festeggiare un importantissimo traguardo”, ha detto Meloni che nella sfida è stato supportato, a titolo gratuito, dai medici e dagli infermieri dell'ospedale e dalla compagnia barracellare di Golfo Aranci.

"Questa bellissima iniziativa di solidarietà ha come protagonista l'associazione e il suo presidente che si sono impegnati a fondo per raggiungere l'obiettivo ma è anche merito dei medici e degli infermieri di Cardiologia che sono riusciti a intercettare questa possibilità e di tutti coloro che hanno effettuato materialmente le donazioni, da ogni parte d'Italia”, ha commentato il direttore sanitario della Asl Gallura, Raffaele De Fazio. In pochi giorni, sono stati raccolti 6.500 euro che hanno consentito l'acquisto dello strumento di ultima generazione con stampa ad alta qualità per le visite dei pazienti.

