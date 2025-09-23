Una buona notizia arriva da Cagliari a La Maddalena e riguarda la possibilità a breve di rendere finalmente disponibili per gli assegnatari, nel rione della Moneta, ben 62 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Alloggi la cui costruzione è iniziata ben 12 anni fa e che dal 2021 attendono di essere completati. La notizia giunge dall’assessore regionale ai lavori pubblici dall’assessorato regionale lavori pubblici Antonino Piu: «Abbiamo preso in carico fin da subito questa situazione – spiega l’assessore – uno stallo dovuto ad una controversia con la ditta che nel 2014 si è aggiudicata i lavori e che aveva bisogno di un’azione decisa per arrivare ad un accordo. Era necessario dopo 12 anni di attesa dall’inizio dei lavori sbloccare queste opere, per questo ho chiesto ai vertici di AREA di mettere in campo ogni azione possibile per arrivare ad una soluzione rapida. L’emergenza abitativa è al primo posto delle priorità del mio mandato e ho ragione di credere che a breve questa situazione si avvierà verso la risoluzione».

Il tutto risale ai tempi dei lavori, nell’ex arsenale e zone adiacenti, del G8 poi trasferito all’Aquila, allorquando il Comune di La Maddalena mise a disposizione un’ampia area per effettuare l’intervento, situata in località Moneta, fra via Cagliari e le preesistenti costruzioni di edilizia sociale mentre AREA aveva iniziato le progettazioni prima e le costruzioni poi fino ad oggi non terminate.

