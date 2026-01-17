«La gara è pubblicata, manca solo l’apertura delle buste a fine procedura. Il progetto è quindi una realtà concreta, ormai avviata, e non una promessa per il futuro».

L’annuncio è stato dato ieri dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai; un annuncio atteso perché segna un passo in avanti significativo verso la realizzazione di un progetto importante, il “Dopo di noi”, studiato a favore di persone con disabilità.

E se ne comprende la portata se si considera che è finalizzato a quando i genitori o i familiari di queste parsone, non ci saranno più o non potranno occuparsene. Un progetto, sottolinea il sindaco Lai, volto «a garantire autonomia, inclusione e qualità della vita, favorendo soluzioni come abitazioni assistite, percorsi di indipendenza e supporti personalizzati, evitando l’istituzionalizzazione dei ragazzi speciali».

Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione di un immobile storico di fine Ottocento, sito nella frazione di Moneta, nei locali della ex Cooperativa Caprera, che l’Amministrazione comunale aveva ottenuto con la formula del comodato d’uso gratuito, dall’assessorato regionale agli Enti Locali guidato dall’allora assessore Aldo Salaris, giunto per la firma a La Maddalena; immobile che verrà restaurato e restituito alla comunità con una nuova e nobile finalità sociale, come si legge nella relazione tecnica: un luogo di accoglienza, inclusione e autonomia per queste persone.

