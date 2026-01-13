È stato annunciato ieri dall’amministrazione comunale quasi come se si fosse già arrivati al taglio del nastro del nuovo palazzetto dello sport. In realtà, al momento, l’atto compiuto è l’approvazione del progetto definitivo. Un passaggio importante, senza dubbio, ma ben diverso dall’apertura di un cantiere e, ancor più, dalla realizzazione concreta dell’opera.

Si tratta comunque di un passo in avanti per una struttura attesa «da anni e che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro dello sport cittadino». Con l’approvazione del progetto definitivo, scrive l’amministrazione guidata dal sindaco Lai, «viene mantenuta un’ennesima promessa fatta alla città e si aggiunge un nuovo, importante intervento a favore dello sport, settore che questa amministrazione continua a considerare centrale per la crescita sociale, educativa e culturale della comunità».

«Dopo tante promesse susseguitesi nel tempo – si legge ancora nella nota – oggi possiamo finalmente parlare di un atto concreto e ufficiale. Un bel risultato, che segna un punto di svolta, pur nella consapevolezza che ora si apre una nuova fase: sarà infatti necessario mettersi subito al lavoro per reperire le risorse economiche indispensabili alla realizzazione dell’opera».

Ed è proprio qui che emerge la differenza sostanziale tra progetto e realtà. Al momento, infatti, mancano ancora i finanziamenti: non solo per costruire il palazzetto, ma persino per avviare la gara d’appalto. Senza copertura economica, il progetto resta sulla carta. Ciò non toglie che l’approvazione rappresenti comunque un segnale positivo, un passo avanti dopo anni di attese. Ma la strada che porta dal progetto al palazzetto vero e proprio è ancora tutta da percorrere.

