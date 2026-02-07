La Maddalena, giurano 300 nuovi sottufficiali della MarinaVenerdì la promessa di fedeltà allo Stato con il maggior numero di partecipanti dall’abolizione del servizio di leva
Alla Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena circa trecento allievi – di cui un terzo donne – hanno pronunciato il tradizionale “Lo giuro!” al termine della formula letta dal comandante, il capitano di vascello Francesco Maffiola.
Tra le figure di vertice dell’Istituto la vicecomandante, la capitana Paola Piroddi. Alla cerimonia hanno assistito circa mille familiari, giunti da tutta Italia per condividere, tra emozione e festa, l’ingresso ufficiale dei propri congiunti — figlie, figli, fratelli, sorelle, fidanzate e fidanzati — nei ranghi delle Forze Armate. Dopo il giuramento e l’intervento del comandante, ha preso la parola l’ammiraglio Enrico Pacioni, massimo responsabile del Comando Marittimo Autonomo Ovest.
Presenti il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni, il sindaco di La Maddalena Fabio Lai, Federica Porcu in rappresentanza della provincia della Gallura, Dario Campesi per il Comune di Palau, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia hanno partecipato anche le delegazioni delle associazioni d’arma, a testimonianza del legame con la Marina di chi, pur in congedo, “rimane sempre marinaio”.
Quello di ieri è stato il giuramento con il maggior numero di partecipanti mai registrato a La Maddalena dai tempi dell’abolizione del servizio di leva. E le prospettive indicano numeri ancora più alti per i prossimi corsi dei volontari VFI (Volontari in Ferma Iniziale).