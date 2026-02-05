Da domani la nave Bunifazziu della compagnia Moby tornerà in linea fra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, riallacciando i collegamenti interrotti da giorni.

Il servizio era stato sospeso dal primo febbraio a causa dei problemi riscontrati sull'imbarcazione Giraglia, che - sottoposta ai controlli da parte delle autorità francesi - risultava bloccata nel porto corso in attesa dei necessari via libera per la navigazione nel tratto di acque internazionali che separano la Sardegna della Corsica. Dieci chilometri di mare, da costa a costa, impossibili da coprire perché tutte e tre le imbarcazioni preposte per la spola tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio non potevano svolgere le corse.

«Il periodo dal 16 gennaio al 31 marzo sarebbe spettato ad Ichnusa Lines», precisa la compagnia in una nota stampa, «Quest'ultima, riscontrando ritardi nel proprio periodo di manutenzione programmata, ha chiesto a Moby di subentrare in aiuto nel periodo di loro competenza. Purtroppo il traghetto Bunifazziu, che in questo stesso periodo doveva effettuare la manutenzione annuale programmata, aveva una scadenza improrogabile nella revisione periodica dei mezzi di salvataggio, per cui non era immediatamente disponibile».

«Nell'ottica di garantire comunque il servizio e di supportare Icnhusa Lines», aggiunge la Moby, «la compagnia ha immediatamente approntato la motonave Giraglia, anch'essa in sosta per manutenzione programmata, ma purtroppo durante i lavori ha riscontrato alcune prescrizioni da parte delle autorità francesi che sono in fase di risoluzione. Nonostante tutte queste problematiche, nell'ottica della collaborazione chiesta da Ichnusa Lines e del servizio ai viaggiatori di Sardegna e Corsica, Moby è riuscita ad approntare in tempi record il Bunifazziu, che da domani, condizione meteo permettendo, tornerà in servizio».

