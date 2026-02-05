Arzachena si prepara a vivere il Carnevale con “Lu Carrasciali Alzachinesu 2026”, manifestazione sostenuta da un investimento comunale di 80.000 euro e articolata in un ricco calendario di eventi tra Arzachena, Porto Cervo e Cannigione. Saranno 6 i carri allegorici e 5 gruppi i mascherati, per un totale di circa mille figuranti che animeranno tre sfilate distribuite sul territorio. Il programma prende il via il 12 febbraio, Giovedì grasso, a Cannigione. Alle 13:05, in via Nazionale, appuntamento con la tradizionale favata, accompagnata dalla musica del fisarmonicista Gian Franco Salis. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, piazza Risorgimento ad Arzachena ospiterà il Galà delle Maschere, con super eroi, giochi gonfiabili, baby dance e frittelle. La prima sfilata dei carri e dei gruppi mascherati è in programma il 15 febbraio alle 14:30 ad Arzachena, con partenza da via Aldo Moro. Apre il corteo la Crazy Circus Parade, mentre l’arrivo è previsto a Tanca di Lu Palu, dove alle 18:30 è annunciata l’esibizione del gruppo Mi la Band. Martedì 17 febbraio, alle 14:30, il Carnevale si sposterà sul mare con la sfilata nel borgo di Porto Cervo. Il corteo partirà dal bivio di Porto Paglia e arriverà al Porto Vecchio, con l’apertura affidata alla Maccabanca e il grande ritorno di Re Giorgio. Il tradizionale processo e la condanna al rogo del sovrano di cartapesta sono coordinati dal direttore artistico Gianluca Fois. Il gran finale è fissato per domenica 22 febbraio a Cannigione. Alle 14:30 il corteo mascherato sfilerà lungo via Nazionale fino al porto, guidato dagli artisti di Alice in Wonderland. Qui si esibirà la Hollywood Band e la giuria premierà i migliori carri e gruppi di ogni categoria. “Con Lu Carrasciali Alzachinesu vogliamo sostenere la creatività dei comitati e delle associazioni, che da decine di anni lavorano puntualmente per offrire spettacolo e momenti di allegria alla comunità”, commenta l’assessore allo Sport e Spettacolo, Nicoletta Orecchioni.

