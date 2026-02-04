Il Comune di Luras ha ottenuto un finanziamento di 35.000 euro dall’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito del programma di animazione e sensibilizzazione ambientale previsto per il 2025.

Il contributo, deliberato dalla Giunta regionale, consentirà di avviare un articolato progetto di tutela e valorizzazione del Monumento naturale de S’Ozzastru de Santu Baltolu, simbolo identitario del territorio lurasese.

L’obiettivo principale è l’ampliamento dell’area tutelata fino a circa sette ettari, comprendendo una zona di straordinario pregio naturalistico caratterizzata dalla presenza di olivastri e lentischi monumentali, oltre ad alberi vetusti di rilevante valore paesaggistico. Il progetto si sviluppa lungo tre direttrici fondamentali. La prima riguarda la caratterizzazione scientifica dell’area: in collaborazione con il Centro Conservazione della Biodiversità e la Banca del Germoplasma della Sardegna dell’Università di Cagliari sarà condotto uno studio geobotanico annuale per censire la flora, analizzare gli alberi monumentali e individuare criticità e potenzialità ambientali. Parallelamente sono previste attività di educazione ambientale e sensibilizzazione rivolte alla comunità locale e agli stakeholder, per rafforzare la consapevolezza sulle opportunità di sviluppo legate alla tutela del patrimonio naturale. Completa il programma l’organizzazione di un convegno tematico sulla valorizzazione del patrimonio arboreo monumentale e sulla conservazione della biodiversità.

