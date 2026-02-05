Un ciclo di appuntamenti dedicati alla storia di personalità che interessano il panorama culturale e artistico della Sardegna. Prende il via, oggi alle 18 all'Archivio Mario Cervo a Olbia, “Narami - Personaggi, racconti, incontri”, evento ideato e condotto dalla speaker radiofonica, Rita Nurra, che apre il cassetto dei ricordi di cinque protagonisti della scena musicale dell'isola e della vita culturale della città.

Segreti, aneddoti, curiosità, raccontate da immagini e foto, scanditi dalla colonna sonora delle testimonianze dirette degli ospiti che riveleranno aspetti inediti della loro vita professionale e privata.

Ad aprire gli incontri, che si concludono il 12 marzo prossimo, la giornalista Caterina De Roberto, caposervizio de L'Unione Sarda, responsabile della cronaca di Olbia e della Gallura, impegnata nel sociale e nella difesa dei diritti, membro del direttivo nazionale di Giulia Giornaliste, e promotrice del Premio Letterario “Uguali e diversi”, dedicato al compianto giornalista olbiese, Alfonso De Roberto, rivolto agli studenti delle scuole superiori che, ha consentito di far conoscere, nel corso delle precedenti edizioni, opere interessanti dal punto di vista umano e letterario.

Gli appuntamenti proseguono il 12 febbraio con la cantante, Maria Luisa Congiu, il 19 febbraio con il frontman degli Istentales, Gigi Sanna, il 26 febbraio, con il musicista Tony Derosas e il 5 marzo con il collega Beppe Dettori.

