La Maddalena, crolla un muro in pietra: chiusa parte di largo Salvatore QuasimodoOltre alla piazza, chiusa al traffico anche via Zampiano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di oggi per il crollo di un muro in pietra in largo Salvatore Quasimodo.
L’episodio è avvenuto a seguito delle persistenti piogge che da giorni interessano il territorio e che hanno compromesso la stabilità della struttura.
Per motivi di sicurezza si è resa necessaria la chiusura al traffico di via Zampiano e di una porzione della piazza di largo Salvatore Quasimodo, al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e prevenire ulteriori rischi per pedoni e veicoli.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, incaricati di gestire la viabilità e delimitare l’area interessata, insieme agli operai del settore tecnico del Comune, che stanno effettuando le verifiche necessarie per valutare l’entità dei danni e programmare gli interventi di ripristino.
(Unioneonline/Fr. Me.)