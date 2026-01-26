Intervento dei vigili del fuoco nella giornata di oggi per il crollo di un muro in pietra in largo Salvatore Quasimodo.

L’episodio è avvenuto a seguito delle persistenti piogge che da giorni interessano il territorio e che hanno compromesso la stabilità della struttura.

Per motivi di sicurezza si è resa necessaria la chiusura al traffico di via Zampiano e di una porzione della piazza di largo Salvatore Quasimodo, al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e prevenire ulteriori rischi per pedoni e veicoli.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, incaricati di gestire la viabilità e delimitare l’area interessata, insieme agli operai del settore tecnico del Comune, che stanno effettuando le verifiche necessarie per valutare l’entità dei danni e programmare gli interventi di ripristino.

