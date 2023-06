Contrastare l'abusivismo nel settore dell'uso commerciale delle unità da diporto. È questa una delle attività nelle quali è impegnata la Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Sono stati pertanto predisposti una serie di controlli mirati a verificare il rispetto della normativa di sicurezza in materia di locazione e noleggio di unità da diporto, con particolare attenzione al numero massimo delle persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza, al possesso dei titoli professionali marittimi richiesti. Nel contempo viene raccomandato all'utenza marittima di informarsi sulle norme vigenti in mare e sulle spiagge, per una fruizione serena, sicura e rispettosa dell'ambiente e di tutti gli altri utenti.

La Capitaneria ricorda inoltre il rispetto delle norme contenute nelle ordinanze emanate dall’autorità marittima, in particolare quella sulla Sicurezza Balneare contenente le regole necessarie per svolgere le attività connesse alla fruizione del mare. Queste ad altre attività si svolgono nell'ambito dell'operazione “Mare Sicuro” che andrà avanti fino al 17 settembre prossimo. In questi mesi decine e decine i militari, sotto la direzione del comandante Renato Signorini, saranno impegnati, per mare e sul vasto litorale di giurisdizione, che va da Capo Ferro alla spiaggia di Rena Majore, comprendendo il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, l'Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone e la costa dei Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau e Santa Teresa Gallura.

