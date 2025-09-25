Già da questa mattina si sono visti circolare per la cittadina i primi parenti (genitori, fratelli, sorelle, fidanzate, fidanzati), dei 220 militari della Marina. E considerato il numero dei giuranti, tra i più numerosi degli ultimi anni, c’è da ritenere che supereranno le 600 unità. Domani alle 11:00 il giuramento alla Patria, presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare.

Si tratta di volontari in ferma iniziale (VFI), giunti a La Maddena nei mesi scorsi per il corso, che ancora per tutta la giornata di oggi stanno ultimando la preparazione compresa quella della marcia per la grande parata che avrà luogo domani nel Piazzale Avegno culminante col Giuramento. E per solennizzare l’avvenimento questa sera alle 21:00, avrà luogo un concerto della Fanfara dell’Accademia Navale, con la partecipazione della locale Banda Musicale San Domenico Savio, presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena, al termine del quale, alle 22:15 circa, inizierà un corteo musicale che da Piazza Santa Maria Maddalena e percorrendo le principali vie del centro storico cittadino, arriverà alla Scuola Sottufficiali attorno alle 22:40.

