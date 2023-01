«Oggi viene ultimato il tetto e i lavori proseguono spediti verso l’ultimazione»: a scriverlo questa mattina sulla pagina ufficiale dell’Amministrazione comunale di La Maddalena è l’assessora ai Lavori Pubblici e vicesindaca, Federica Porcu, riferendosi ai lavori di restauro del Palco della Musica.

La struttura fu realizzata alla fine dell’800 in Piazza Comando, a pochi metri dalla sede dell’Ammiragliato. All’epoca veniva utilizzata per importanti concerti tenuti da orchestre militari e non, e dalle bande cittadine in occasione di eventi di carattere militare e civile.

I lavori erano iniziati, da parte della ditta Zicchittu Francesco di Olbia, ai primi di aprile. Le condizioni statiche della struttura - transennata nel novembre del 2020 – imponevano interventi di recupero e restauro in quanto alcuni dei pilastri in ghisa risultavano lesionati, altri elementi di sostegno sommitale erano scardinati e tali da non assolvere più alla loro funzione statica. Il progetto prevede la valorizzazione anche della parte circostante, accessibile e inclusiva, con sistemazione del verde, panchine e un pannello multimediale-informativo che descriverà la storia del Palco della musica, dalla sua nascita a fine dell’800 passando dal restauro negli anni ‘60 fino ad arrivare ai giorni nostri.

