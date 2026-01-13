Annunciati da tempo e già finanziati, sono in procinto di partire i lavori di rifacimento degli asfalti di alcune strade di La Maddalena, oggi piuttosto disastrate.

A darne notizia è il consigliere delegato alle manutenzioni, Luca Falchi. Si tratterà di bitumazioni e pavimentazioni stradali, “un primo intervento programmato per migliorare sicurezza, viabilità e decoro urbano”.

Le strade interessate da questa prima fase di lavori sono: via Balilla, via Cappellini, via Montanara, il vicolo di via Fratelli Bandiera, un tratto di via Silvio Pellico, un tratto di via Domenico Millelire, un tratto in località Carone, un tratto in località Delfino, via Mirabello, via Cesaraccio e via Trinità.

“L’obiettivo principale di questo primo intervento è mettere in sicurezza le zone danneggiate, spesso a causa delle radici degli alberi, oltre a intervenire su tratti particolarmente disastrati”, ha spiegato Falchi.

Contestualmente, il Comune sta valutando di estendere gli interventi ad altre vie, “compatibilmente con le risorse disponibili e con la necessità di coordinare i rifacimenti stradali con i lavori su altre infrastrutture attualmente in corso, come reti e sottoservizi”. Durante i lavori potranno verificarsi modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta.

