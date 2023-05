Questa mattina è stata consegnata al sindaco di Tempio, Gianni Addis, la bandiera del circuito nazionale dei Borghi d’Italia. La cerimonia si è tenuta in piazza Gallura, nel cuore della cittadina.

È l’ultimo atto di un percorso che scorso gennaio, ha visto il Comune di Tempio Pausania entrare nell’associazione nazionale “I Borghi più belli d’Italia”.

La cittadina gallurese da oggi fa parte a tutti gli effetti di una rete turistica di eccellenza, i centri che ne fanno parte si distinguono per l’alta qualità dell’accoglienza turistica, del decoro urbano e per i centri storici di pregio.

Il sindaco di Tempio ha parlato davanti a decine di colleghi e al presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana. Addis ha detto: «È un impegno per noi, per le imprese e per tutti i residenti».

© Riproduzione riservata