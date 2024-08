Un Canadair (il Can-08) è stato costretto ad ammarare nel lago della diga del Liscia, in terriotrio di Luras, a causa di un’avaria. Nessun problema per l’equipaggio, ma viene a mancare una risorsa importante sul fronte della lotta contro l’incendio che sta distruggendo i boschi a Calangianus.

Sullo stesso fronte stanno operando un altro Canadair e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco: le squadre a terra non possono dare il loro supporto perché la zona è impervia e difficile da raggiungere.

È stato necessario chiudere al traffico la strada statale 427 "della Gallura Centrale", in entrambe le direzioni.

Le fiamme stanno devastando i boschi in località Sìgara. E si dirigono verso Calangianus.

Un altro Canadair intanto sta effettuando dei lanci in territorio di Bonorva. Anche qui, come a Calangianus, si tratta della ripartenza di un rogo che si pensava estinto nelle scorse ore: stando a quanto trapela, non ci sono sufficienti squadre a terra per effettuare bonifiche dopo gli spegnimenti. E il fuoco riprende vigore, distruggendo tutto.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata