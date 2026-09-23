«La notizia degli atti incendiari che questa notte hanno colpito Via Adua e Via Ichnusa a Santa Teresa Gallura, coinvolgendo diversi cittadini e famiglie della zona, ci lascia profondamente sdegnati e sgomenti». Così, in una nota, il deputato della Lega Dario Giagoni, commentando quanto accaduto nel Comune gallurese, dove auto sono state date alle fiamme.

«Esprimiamo la più totale e sentita solidarietà, unitamente alla massima vicinanza, a tutti i residenti e alle persone direttamente colpite da questo gravissimo e vile gesto», prosegue Giagoni.

«Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di intimidazione, violenza e prevaricazione. Ciò che è accaduto non rappresenta solo un attacco ai danni di singoli individui, ma costituisce un'offesa diretta ai valori fondanti della convivenza civile e della sicurezza del nostro paese. Purtroppo, – evidenzia Giagoni – non si tratta di un episodio isolato. In tutta la Sardegna assistiamo con crescente preoccupazione al ripetersi di atti analoghi: che si tratti di un malato spirito di emulazione o di altre matrici, questo clima di insicurezza non è più tollerabile. I cittadini hanno il diritto fondamentale di vivere e dormire tranquilli nelle proprie case. Di fronte a questa escalation, le parole non bastano più: serve il pugno duro dello Stato. Non possiamo né dobbiamo permettere che il nostro territorio venga preso in ostaggio dalla criminalità».

«Per questa ragione, – annuncia il deputato – presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Interno affinché le istituzioni centrali intervengano con immediatezza e determinazione, rafforzando i presidi di controllo e garantendo una risposta severa ed esemplare per fermare questa piaga. Confidiamo nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine per fare rapida e piena luce su quanto accaduto a Santa Teresa Gallura. La risposta della nostra comunità – conclude Giagoni – sarà sempre una sola: unita, intransigente e al fianco della legalità».

(Unioneonline)

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