In moto contro un Tir: incidente mortale a OlbiaDrammatica collisione lungo il viale del porto dell’Isola Bianca. Inutili i soccorsi per un 52enne, in sella assieme al figlio che non ha riportato gravi conseguenze
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Incidente mortale a Olbia. La vittima è un 52enne che, in sella alla sua due ruote, è andato a sbattere a velocità sostenuta contro un autoarticolato, all’interno della rotatoria di viale del porto dell’Isola Bianca.
L’uomo viaggiava assieme al figlio, poco più che maggiorenne, che in seguito all’impatto avrebbe invece riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita.
Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti carabinieri, polizia locale e personale del 118. Inutili i soccorsi.
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