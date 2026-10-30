Incidente mortale a Olbia. La vittima è un 52enne che, in sella alla sua due ruote, è andato a sbattere a velocità sostenuta contro un autoarticolato, all’interno della rotatoria di  viale del porto dell’Isola Bianca. 

L’uomo viaggiava assieme al figlio, poco più che maggiorenne, che in seguito all’impatto avrebbe invece riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita. 

Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti carabinieri,  polizia locale e personale del 118. Inutili i soccorsi. 

- IN AGGIORNAMENTO – 

© Riproduzione riservata