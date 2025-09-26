Il telefono di Cinzia Pinna non si trova. I carabinieri e gli specialisti del Ris hanno battuto palmo a palmo l’abitazione e i terreni di Emanuele Ragnedda, il quarantunenne che ha confessato l’omicidio della trentatreenne di Castelsardo, avvenuto la notte dell’11 settembre all’interno della tenuta dell’imprenditore nelle campagne tra Arzachena e Palau. Ma non è stata trovata traccia del cellulare della vittima.

Il dispositivo risulta inattivo dalla notte del delitto. Non è certo che possa fornire elementi cruciali per le indagini, ma è sicuro che sia un tassello mancante per la ricostruzione di un quadro che agli occhi degli inquirenti si fa sempre più chiaro.

Ragnedda ha già ammesso di aver sparato con la sua pistola – il porto d’armi gli è stato concesso per ragioni legate alla sua sicurezza – durante un lite, al culmine della quale, sentendosi minacciato – mentre era sotto l'effetto di cocaina e alcol – da quella che subito dopo è diventata la sua vittima. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente negli istanti immediatamente precedenti. Il reo confesso ha raccontato che Cinzia Pinna gli si sarebbe avvicinata tenendo in mano un oggetto. Ma sul punto al momento mancano alcuni rilevanti dettagli.

E non è detto che emergano questo pomeriggio, quando la Gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, incontrerà Ragnedda nel carcere di Tempio per l’interrogatorio di garanzia, fissato per le 17.

La linea difensiva non è ancora definita: l’indagato, assistito dall’avvocato Luca Montella, potrebbe decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di capire quali e quanti elementi stiano emergendo a suo carico su ogni aspetto della vicenda. Dal delitto, all’occultamento del cadavere della povera vittima, fino alle feste a cui ha partecipato come se nulla fosse e ai tentativi di occultare le prove della sua colpevolezza.

