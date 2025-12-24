Porto Cervo Marina ottiene la certificazione di porto sostenibilePremiate le azioni della società del gruppo Smeralda Holding
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Porto Cervo Marina, società del Gruppo Smeralda Holding e proprietaria di uno dei più prestigiosi approdi del Mediterraneo, ottiene la certificazione Porto Sostenibile® e le etichette etiche di sostenibilità, che attestano il rispetto dei più elevati standard ambientali, sociali e di governance (ESG). A darne informazione è la stessa società.
La certificazione comprende sia il Rating ESG, che misura le performance e i rischi in ambito sostenibilità, sia il Reporting ESG, che garantisce una rendicontazione trasparente e conforme agli standard internazionali. La struttura portuale, collocata nel cuore dell’area turistica della Costa Smeralda, ospita circa 600 posti barca ed è in grado di accogliere imbarcazioni fino a 160 metri, dal diporto locale ai grandi yacht, vantando oltre il 60% di clientela estera che in media staziona in porto 30 giorni. Punto di riferimento per le esperienze di yachting di lusso, la Marina di Porto Cervo è inserita in un contesto naturale unico, amministrato dal Consorzio Costa Smeralda®, che si estende su un’area di circa 3.114 ettari, di cui 96,3% di superficie verde, con un’estensione costiera di circa 55 chilometri.
«Aderire al protocollo di certificazione Porto Sostenibile® – dichiara Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding – rappresenta per Porto Cervo Marina un allineamento al percorso di sviluppo responsabile che, da anni, tutto il Gruppo Smeralda Holding persegue, in coerenza con la visione e le strategie di investimento del nostro azionista QIA. Un percorso volto non solo a preservare l’ambiente, ma soprattutto a rafforzare il legame tra il porto, i nostri ospiti e la comunità gallurese, generando valore nel lungo periodo. La volontà è di migliorarci ogni giorno, per questo abbiamo voluto porci obiettivi chiari e misurabili, oltre che trasparenti. La prima responsabilità che abbiamo, lavorando nella filiera turistica, è quella di essere il miglior ospite possibile per il nostro pianeta, e solo operando in modo sostenibile possiamo continuare a vivere e far crescere i territori in cui operiamo».