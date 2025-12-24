Paura nella serata di ieri per un incendio divampato in un appartamento al piano terra di un edificio di via Mascagni, a Sant’Antonio di Gallura.

L’allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena.

Il loro arrivo è stato tempestivo ma le fiamme avevano già fatto registrare ingenti danni all’interno dell’abitazione: il lavoro della squadra ha evitato che il rogo di propagasse anche agli edifici circostanti.

Non ci sono feriti gravi: solo qualche ustione di lieve entità, ma tanto spavento, per l’inquilino.

In via Mascagni erano presenti anche i carabinieri e i soccorritori del 118.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata