Paura nella serata di ieri per un incendio divampato in un appartamento al piano terra di un edificio di via Mascagni, a  Sant’Antonio di Gallura. 

L’allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena.  

Il loro arrivo è stato tempestivo ma le fiamme avevano già fatto registrare ingenti danni all’interno dell’abitazione: il lavoro della squadra ha evitato che il rogo di propagasse anche agli edifici circostanti. 

Non ci sono feriti gravi: solo qualche ustione di lieve entità, ma tanto spavento, per l’inquilino. 

In via Mascagni erano presenti  anche i carabinieri e i soccorritori del 118. 

