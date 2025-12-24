Casa in fiamme a Sant’Antonio di Gallura: inquilino ustionatoIntervento dei vigili del fuoco in via Mascagni: solo lievi ferite per l’occupante
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Paura nella serata di ieri per un incendio divampato in un appartamento al piano terra di un edificio di via Mascagni, a Sant’Antonio di Gallura.
L’allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena.
Il loro arrivo è stato tempestivo ma le fiamme avevano già fatto registrare ingenti danni all’interno dell’abitazione: il lavoro della squadra ha evitato che il rogo di propagasse anche agli edifici circostanti.
Non ci sono feriti gravi: solo qualche ustione di lieve entità, ma tanto spavento, per l’inquilino.
In via Mascagni erano presenti anche i carabinieri e i soccorritori del 118.
(Unioneonline)