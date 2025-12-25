Un incendio è divampato nella notte a La Maddalena, in un appartamento al piano terra di uno stabile in via Benedetto Cellini. L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento locale.

Le fiamme hanno interessato l’abitazione per cause ancora in fase di accertamento.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato contenuto evitando che si propagasse ai piani superiori dell’edificio, per i quali non si è resa necessaria l’evacuazione degli occupanti.

Non si registrano feriti. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.

