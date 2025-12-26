Olbia, furto alla mensa vincenziana: rubato il cibo destinato ai bisognosiSciacalli in azione a Natale, struttura costretta a chiudere proprio durante le festività. E il parroco lancia una colletta alimentare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Furto alla mensa vincenziana di Olbia e corsa di solidarietà per aiutare l'associazione che, da anni e ogni giorno, serve i pasti ai bisognosi, saccheggiata da ignoti nel giorno di Natale.
La mensa ora è chiusa fino a data da destinarsi dopo il furto subito ieri che l’ha lasciata senza scorte.
Il parroco della basilica di San Simplicio, don Antonio Tamponi, lancia una colletta alimentare urgente. «Da lunedì mattina nella Cittadella della Carità (sottoposta a videosorveglianza), con una busta tutti rimettiamo in piedi la struttura, consentendo così alle vincenziane di avere il tempo di mettere in ordine», dice don Tamponi, indicando il consumo giornaliero stimato. «Sette chili di pasta, sette chili di sugo e 160 cosce di pollo».
A raccogliere l'invito, il dirigente scolastico del liceo scientifico Lorenzo Mossa, Gianluca Corda, che, dai social, invita la comunità scolastica a rispondere con un gesto concreto di solidarietà. «Sono certo della sensibilità e della generosità di personale, studenti e famiglie - ha scritto Corda - che in tante occasioni hanno dimostrato attenzione verso il bene comune».