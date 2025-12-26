A Sassari arriva Max Pezzali e salta il mercato di lunedì in piazzale Segni. Niente attività per gli ambulanti, lunedì 29 dicembre, come deciso dal Comune in vista del concerto di Capodanno che vedrà l’ex 883 esibirsi sul palco dello slargo. Una struttura già in fase di allestimento e che, vista la complessità dell’operazione, ha richiesto di partire coi lavori diversi giorni prima rispetto all’evento.

In realtà i lavoratori, che ogni lunedì occupano 80 stalli con le loro mercanzie, temevano che il divieto valesse pure per il lunedì successivo, il 5 gennaio. Per chiedere chiarimenti in merito al sindaco e alla giunta si era mosso anche il consigliere comunale di Forza Italia Vanni Azzena, in seguito alle sollecitazioni del sindacato Ana Ugl, nella figura del presidente regionale Pietro Giordo e della vicepresidente nazionale, Maddalena Battino.

Ma da Palazzo Ducale è arrivata la risposta, attraverso l’ordinanza di chiusura, in cui si precisa che lo stop vale solo per il 29 dicembre. L’amministrazione comunale precisa anche, come si può leggere nel dispositivo, “che la giornata del 29 dicembre 2025 venga recuperata in data e con modalità che saranno successivamente comunicate”.

