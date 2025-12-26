Un’altra giornata intensa sul fronte del maltempo in Sardegna, con disagi concentrati soprattutto in Gallura e nell’area di Alghero. Dalle prime ore dell’alba, la pioggia cade in modo ininterrotto, costringendo i vigili del fuoco a un lavoro serrato per fronteggiare le criticità sul territorio.

Le squadre dei comandi di Olbia e Arzachena sono impegnate senza sosta da stamattina. Decine gli interventi già effettuati, principalmente per strade allagate, infiltrazioni d’acqua e appartamenti e cantine da prosciugare. Numerose anche le richieste di soccorso ancora in coda, in attesa di essere evase nelle prossime ore.

Particolarmente colpita la frazione di Cugnana, nel territorio di Olbia, dove i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in diversi punti per limitare i danni causati dagli allagamenti. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle aree più esposte all’accumulo dell’acqua piovana.

Interventi per maltempo si registrano anche da parte della squadra dei vigili del fuoco di La Maddalena, chiamata a operare su più fronti a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Nonostante i disagi, non si segnalano feriti. La situazione resta sotto costante monitoraggio, mentre le squadre di soccorso proseguono le operazioni per garantire la sicurezza di cittadini e infrastrutture in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

