È stata Olbia la prima tappa del viaggio istituzionale nell’Isola del Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario M.G Valastro, a venticinque anni dall’ultima visita del più alto rappresentante dell’associazione; ad accoglierlo, nella sala parrocchiale della Sacra Famiglia, il popolo dei volontari del comitato cittadino, i rapresentanti delle forze dell'ordine e, per l'amministrazione, l’assessora alle politiche sociali, Simonetta Lai.

Accompagnato dal Presidente regionale della CRI, Sergio Piredda, Valastro ha speso parole di elogio per il lavoro nel territorio, in particolare riguardo l’educazione alla salute dei più giovani. «Questa è una visita che rappresenta anche delle esigenze di conoscenza del territorio nazionale, che come nel caso di Olbia ha tante potenzialità – il commento del Presidente – espresse sia nel momento della pandemia che successivamente, con una grandissima attenzione ai giovani, alle scuole e all’educazione alla salute. Di grande importanza le azioni verso centinaia di bambini in difficoltà e nell’aiuto all’inclusione lavorativa. Questo è indice di una Croce Rossa che sa leggere il territorio - ha proseguito Valastro - non solo oggi ma anche nel futuro perché ha investito sull’educazione alla salute, un investimento strategico per evitare le vulnerabilità di un domani».

Croce Rosa, foto di gruppo a Olbia (Montaldo)

Il comitato olbiese, che ad oggi conta circa 220 volontari, ha avuto uno sviluppo repentino dopo la pandemia. «Siamo cresciuti soprattutto a livello di emergenze e nel sociale portando avanti tantissime attività inerenti l’aiuto alle persone più bisognose – racconta Mirko Contu, Presidente del Comitato di Olbia - da poco abbiamo aperto l’unita di strada che ci ha visto coinvolti nell’assistenza di numerose persone. Ora stiamo pensando di ampliare l’ambulatorio solidale per l’aiuto essenziale nelle cure sanitarie».

Tra i progetti nel cassetto anche l’apertura di un centro diurno per anziani; a breve il trasferimento della nuova sede in Zona Industriale, nello stabile che ospita l’NPI.

«Per noi e per il territorio la visita istituzionale del Presidente, dopo 25 anni –sottolinea Contu – ha rappresentato un simbolo importante e di auspicio per il proseguo delle attività». La mattina è proseguita con la visita alla nuova sede del comitato olbiese e del Nucleo Pronto Intervento, in Via Congo. All’incontro anche il consigliere Alessandro Fiorentino ed Edoardo Oggianu, presidenti rispettivamente dei Lions e di ConfCommercio, con i quali la Croce Rossa sta collaborando in numerose iniziative benefiche.

