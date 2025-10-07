Il piano di mitigazione del rischio idraulico Olbia e le sue acque vola a Roma per partecipare a Città in scena, festival della rigenerazione urbana inserito nella conferenza internazionale Città nel futuro 2030 - 2050, promossa da Ance. Inaugurato ieri alla Camera dei Deputati, l'evento affronta i temi dell'evoluzione urbana, dall'emergenza abitativa all'adattamento climatico fino alla rigenerazione dei luoghi da vivere.

Tra i progetti virtuosi per trasformare le città in posti più resilienti e sostenibili, l'Associazione nazionale costruttori edile ha scelto il piano che l'amministrazione comunale del capoluogo gallurese ha redatto per la salvaguardia idraulica di Olbia integrato con mega interventi di riqualificazione urbana. Domani, al museo Maxxi che ospita la manifestazione diretta da Francesco Rutelli, il sindaco, Settimo Nizzi, e il direttore della società Technital che ha firmato il piano, Simone Venturini, presenteranno il progetto nel panel La rinascita delle città: il caso Olbia.

