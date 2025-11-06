La Procura generale ha ufficialmente avocato le indagini sulla vicenda di Rosa Bechere, la 62enne di Olbia scomparsa dal 25 novembre del 2022.

Per il caso – seguito finora dalla Procura di Tempio – è indagata una coppia di Olbia per omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma sinora nei loro confronti non sono stati trovati elementi a carico. 

La Procura generale, avocando l’inchiesta, ha però disposto ulteriori accertamenti, che saranno coordinati in collaborazione con il sostituto di Tempio Alessandro Bosco.

Bechere è la moglie di Davide Iannelli, attualmente in carcere con l’accusa di avere ucciso il “rivale” Tony Cozzolino, delitto per il quale l’uomo è stato condannato all’ergastolo.

Sul mistero della 62enne già dallo scorso dicembre gli avvocati di Iannelli, Abele e Cristina Cherchi hanno sollecitato nuove indagini.

