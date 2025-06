Il prossimo 1 luglio, incontro in municipio con i vertici di Abbanoa per affrontare le criticità storiche sulla gestione delle condotte idriche nel territorio comunale. Sono attesi a Palazzo Ruzittu il presidente della società, Giuseppe Sardu, e il suo staff tecnico. «Il confronto vuole essere costruttivo e decisivo», chiarisce subito Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni; «Tra le priorità in discussione ci sono le esigenze del borgo di Baja Sardinia, dell’area di Cala del Faro e di Liscia di Vacca, località particolarmente colpita dai disagi in questi giorni, e in generale dell’intero comprensorio della Costa Smeralda, dove si verificano interruzioni del servizio che impongono interventi tampone da anni. È necessario – prosegue l’assessore Azzena - il potenziamento del sistema di gestione, attualmente insufficiente a garantire un’adeguata erogazione alle singole utenze. Il caso di Liscia di Vacca dei giorni scorsi ne è un ulteriore prova e deve essere risolto nell’immediato. Parleremo anche della stazione di sollevamento Isuledda, di carenza del flusso nelle fontanelle pubbliche del centro urbano di Arzachena e di manutenzione generale delle infrastrutture». L’incontro con i vertici di Abbanoa è stato chiesto dal sindaco Roberto Ragnedda che dichiara. «Abbiamo sempre cercato il dialogo e promosso la collaborazione con la società Abbanoa, come è doveroso agire tra Enti, ma la carenza di questo servizio basilare, all’inizio e durante ogni stagione estiva, è ormai divenuto insostenibile. Non possiamo più accettare disagi gravi per privati e aziende su un bene essenziale come l’acqua».

