L'assessora regionale Desirè Manca ha compiuto oggi un sopralluogo con i commissari della Asl e Azienda ospedaliera universitaria di Sassari presso gli ospedali Civile e Marino di Alghero.

Lo fa sapere il leader di Forza Italia, Marco Tedde, spiegando anche che né il sindaco Cacciotto né il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo sarebbero stati invitati. «Dopo 16 mesi dalla sua elezione si è accorta che la sanità algherese è un disastro. A parte che non capiamo quali sarebbero le sue competenze assessoriali in materia, è incredibile che solo oggi si sia accorta di queste straordinarie criticità. Anche perché sulla sanità e sulle sue criticità con blitz a sorpresa nei 5 anni della precedente legislatura ha fatto le sue fortune elettorali. Ovviamente non ha fatto mancare annunci su “importanti novità” per Cardiologia, Punto nascite, sale operatorie, Lungodegenza e Terapia intensiva ad Alghero», riferisce il consigliere azzurro.

«Crediamo sia opportuno che Cacciotto e Di Nolfo nell'immediatezza prendano posizione facendo chiarezza sulla loro emarginazione da parte della Giunta Todde e sulle loro proposte per risollevare la sanità algherese», chiude Marco Tedde.

