Le squadre di Polizia Amministrativa e di Pronto Intervento hanno identificato una decina di operatori commerciali che occupavano la spiaggia con merci di vario tipo, alcuni con vere e proprie strutture fisse. Stando agli accertamenti gli operatori sottraevano spazio ai bagnanti. Sono state contestate violazioni di carattere amministrativo.

Dopo le verifiche dei titoli abilitativi per la vendita, la Polizia locale di Olbia ha proceduto al sequestro di diverse centinaia di capi di abbigliamento e accessori, articoli e giochi da mare e sono state accertate violazioni per oltre 10mila euro.

Al termine dell'attività decine di metri quadrati di arenile sono stati liberati dalle occupazioni non autorizzate e restituite alla libera fruizione dei bagnanti.

Nel corso dell'operazione il personale del gruppo motociclisti, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni, ha individuato un veicolo che sarebbe stato utilizzato abusivamente per il servizio di trasporto di persone da e per la spiaggia, in assenza dei titoli amministrativi e professionali. Il veicolo è stato sottoposto al sequestro e al conducente è stata rititata la patente.

L'attività ha visto impegnate 6 pattuglie della Polizia Locale di Olbia coordinate sul posto da 2 ufficiali, con l' obiettivo di un rafforzamento dei controlli del territorio in vista della stagione turistica.

