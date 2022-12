Resta ricoverato in condizioni gravissime il ragazzo di 16 anni coinvolto in un terribile incidente in gommone nell’arcipelago di La Maddalena.

Il giovane era uscito in mare per una battuta di pesca con il cugino 24enne, Gabriel Andreotti, quando per circostanze in fase di accertamento l’imbarcazione, guidata proprio dal 24enne, è finita sulle rocce di Punta Tegge, forse a causa del buio e dell’alta velocità.

Le conseguenze più gravi per il sedicenne, che nell’impatto ha battuto la testa e perso conoscenza.

Dopo l’allarme sono arrivati i soccorsi. L’adolescente è stato portato in elicottero all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove in queste ore è sottoposto a intervento d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia.

Sull’accaduto indaga la Capitaneria di porto.

