Intervento nella notte a Golfo Aranci per due squadre dei vigili del fuoco, impegnate a domare le fiamme in via della Libertà per l'incendio di 3 autovetture nel parcheggio di un residence.

Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero ad altre auto e alle abitazioni circostanti.

Le operazioni di bonifica si sono concluse dopo circa 2 ore con la messa in sicurezza dell'area.

(Unioneonline/v.l.)

