Una banale discussione, come ne avevano avute tante in passato, poi lo sparo: una donna di nazionalità rumena ma da anni residente a Golfo Aranci con il marito e i figli, è stata ferita gravemente al volto da un suo vicino di casa, Pasquale Serra, disoccupato e, sembra, con problemi di alcol.

L'uomo, al termine della lite avvenuta intorno alle 16.30 di questo pomeriggio, ha impugnato il suo fucile da pesca subacquea e ha sparato in pieno viso alla donna. Il fatto di sangue si è verificato nelle case popolari di via Libertà, a Golfo Aranci, dove sia la vittima che l'aggressore vivono. All'arrivo dei carabinieri della locale stazione e dei soccorsi, Serra si è chiuso in casa e ha aperto una bombola del gas.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la palazzina, anche se la quantità di gas fuoriuscito non era così ingente da provocare danni alle persone o alle cose.

La donna è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche.

Pasquale Serra è stato fermato e portato in caserma a Olbia a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata