Scontro frontale fra due auto sulla Strada Provinciale 82, all’ingresso di Golfo Aranci.

Il bilancio è di due feriti.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso le persone coinvolte, trasportandole in ambulanza all’ospedale di Olbia.

In azione anche i vigili del fuoco di Arzachena, polizia e carabinieri, per i rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata.

Disagi alla circolazione nella zona, con il traffico che è stato interrotto per oltre un'ora.

(Unioneonline/l.f.)

