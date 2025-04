Riprenderanno domani le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli di 24 e 20 anni di Olbia che risultano dispersi da sabato: erano usciti per una battuta di pesca e non hanno più fatto ritorno.

Oggi le operazioni, coordinate dalla Guardia costiera, sotto la direzione del comandante Gianluca D’Agostino, sono terminate con un briefing per analizzare i risultati di 72 ore di lavoro: sono state trovate alcune tracce, come stivali, giubbotto salvagente e una retina da pesca. Ma finora non è stata individuata nemmeno la barca di vetroresina usata dai due ragazzi.

Anche se con il passare delle ore si affievoliscono le speranze, le ricerche riprenderanno domani, sia in mare (in superficie e subacquee), che dall’aria (con droni ed elicottero) che a terra.

Prendono parte alle operazioni la guardia costiera, i vigili del fuoco, squadre della protezione civile e numerosi volontari, che hanno accolto gli appelli lanciati dalla famiglia di Lorenzo e Giuseppe, e hanno partecipato con tutti i mezzi a disposizione.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata