Alle prime luci del giorno sono riprese le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli olbiesi di 20 e 24 anni, dispersi da sabato scorso nelle acque del Golfo di Olbia dopo essere usciti per una battuta di pesca sportiva a bordo della loro piccola imbarcazione di quattro metri in vetroresina, un Molinari fuoribordo.

In acqua anche gli ecoscandagli per perlustrare il fondale ad una profondità di 50 metri.

Le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona di Capo Figari, dove nelle ore successive alla scomparsa sono stati trovati in mare un giubbotto salvagente, degli stivali e uno zainetto con una canna da pesca, che la madre dei ragazzi ha riconosciuto come appartenenti ai due giovani.

Impegnato nelle operazioni di ricerca il personale della Guardia costiera di Olbia guidato dal comandante in seconda Paolo Bianca, che sta coordinando da ormai tre giorni le operazioni, il Nucleo Sapr con i droni da Nuoro e Cagliari e un elicottero del Reparto Volo di Alghero. In campo anche un rov (un veicolo subacqueo presso-resistente), uno scanner sonar ad alta precisione messo a disposizione da un privato.

I mezzi e gli uomini della Guardia Costiera hanno interrotto le ricerche solo nelle ore notturne, per poi riprendere senza sosta in tutto lo specchio di mare davanti alla costa che va da Olbia sino a Golfo Aranci.

Un lungo tratto di mare che i soccorritori stanno perlustrando palmo a palmo, aiutati anche da numerosi cittadini e volontari che hanno accolto l'appello della madre dei due giovani, Simona Deiana, lanciato sui social. Alle parole della donna si è aggiunto anche l'appello della fidanzata di Lorenzo Deiana, Francesca, che ha affidato a Facebook un accorato messaggio. «Per favore, anche se non ci conoscete mettetevi nei nostri panni e cercateli ininterrottamente», ha scritto la compagna di Lorenzo, con la quale il 24enne ha un figlio. Intanto col passare delle ore crescono l'angoscia e la preoccupazione per la sorte dei due fratelli, il cui ultimo segnale, quello di uno dei telefoni cellulari, risale al pomeriggio di sabato 19 aprile, quando una cella telefonica lo ha collocato in un tratto di mare nei pressi della spiaggia di Nodu Pianu, dove sono presenti delle secche.

Oggi le ricerche sono ripartite proprio da qui è si sposteranno fino all'isola di Tavolara, dove il fondale arriva anche a profondità superiori ai cento metri.

