In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, a Olbia sono tante le iniziative per celebrare la ricorrenza. Partono il 6 marzo negli spazi del Comune Community Hub intorno al tema del coraggio e del potere femminile, con la presentazione del libro Come una fenice di Cinzia Angela Seddone, protagonista di una storia di violenza e di rinascita, organizzata dall'associazione di promozione sociale New Generation on the Wave.

Al MusMat, il giorno seguente, la sezione di Olbia di Fidapa promuove l'incontro Dea Madre e Donna per riflettere sulla storia delle donne e sul loro ruolo nella società attraverso un dialogo tra passato e presente. Tra reading poetici e intermezzi musicali, l'evento, patrocinato dall'Archivio Mario Cervo, indaga le dinamiche economiche, politiche e sociali che hanno influenzato la figura femminile dalla preistoria fino al periodo giudicale. Otto movimenti transfemministi manifestano al grido di Lotto Boicotto Sciopero: l'8 marzo scendono in piazza Crispi per rivendicare la libertà di tutti: donne, persone migranti, queer, con disabilità, povere, detenute e vittime delle guerre.

«Olbia è una città dove i bisogni di chi ci vive sono messi in secondo piano rispetto al turismo, un luogo dove la violenza patriarcale è ancora persistente, la sanità privatizzata e la difficoltà di trovare una casa e una politica che non ascolta chi abita la città tutto l'anno sono solo alcuni segni di un sistema che non risponde alle necessità sociali», scrivono i movimenti che organizzano il corteo. E alla «sicurezza che viene propagandata in città da chi difende il patriarcato, che impone ordine, controllo e repressione» rispondono che «la vera sicurezza è l'educazione al rispetto, al consenso e alla libertà di scegliere».

Sempre l'8 marzo, nella sede di UniOlbia, l'Associazione culturale italo tedesca Acit presenta la XXV edizione di Poesiadonna: letture e musiche intorno a Le tre età. L'associazione Prospettiva Donna inaugura il suo cartellone di eventi, lungo un mese, e lo spazio Il Sentiero delle libertà: parole in rivolta, aperto a chiunque voglia lanciare un messaggio per costruire nuovi percorsi di libertà per le donne.

© Riproduzione riservata