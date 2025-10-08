Un uomo di 53 anni di Olbia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere a Bancali: è accusato di avere messo a segno diversi furti con scasso in abitazioni ed esercizi commerciali nel centro della città gallurese.

L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era a bordo di un'auto con un suo conoscente.

Quando i militari gli hanno chiesto di esibire i documenti, il 53enne ha fornito generalità false, ma il tentativo di non farsi identificare non è andato a buon fine.

In seguito agli accertamenti, l’uomo – tra l’altro già sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, più volte violato - è stato riconosciuto come il possibile autore di una serie di furti, ipotesi avvalorata anche grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza e dal racconto di alcuni testimoni.

