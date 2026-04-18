lo schianto
18 aprile 2026 alle 19:14aggiornato il 18 aprile 2026 alle 19:15
Fuori strada con la moto, incidente a BadesiSul posto l’elisoccorso, vigili del fuoco e le forze dell’ordine
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I vigili del fuoco di Tempio Pausania sono intervenuti nel primo pomeriggio in località "Palisi" a Badesi per un incidente stradale.
Coinvolta una moto che in solitaria è uscita di strada.
La squadra ha collaborato con il 118 al trasporto del ferito nel punto in cui è decollato l'elisoccorso. Sul posto anche le forze dell'ordine.
(Unioneonline)
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