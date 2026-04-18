I vigili del fuoco di Tempio Pausania sono intervenuti nel primo pomeriggio in località "Palisi" a Badesi per un incidente stradale.

Coinvolta una moto che in solitaria è uscita di strada.

La squadra ha collaborato con il 118 al trasporto del ferito nel punto in cui è decollato l'elisoccorso. Sul posto anche le forze dell'ordine. 

(Unioneonline)

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