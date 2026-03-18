I danni al manto erboso dello stadio comunale “Biagio Pirina” rappresentano l’aspetto più critico emerso dopo il concerto di fine anno di Achille Lauro.

Secondo quanto riportato nella deliberazione della Giunta comunale, «l'evento, pur avendo riscosso un eccezionale successo di pubblico e garantito un’importante ricaduta in termini di immagine e attrattività turistica per il Comune di Arzachena, ha comportato — a causa dell'allestimento delle strutture sceniche e dell'elevato calpestio — un grave e diffuso logoramento del manto erboso». L’attuale stato della superficie di gioco - è scritto sempre in delibera – «risulta compromesso e non più idoneo a garantire gli standard minimi di sicurezza e regolarità previsti dalle federazioni sportive competenti per l'incolumità degli atleti della S.S.D. Arzachena Academy Costa Smeralda e degli ulteriori utenti».

Di conseguenza «la piena e continuativa fruibilità dell’impianto rappresenta una condizione necessaria per garantire la prosecuzione delle attività stagionali, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’interesse pubblico e sociale sotteso».

Si rende pertanto «indifferibile e urgente procedere a un intervento di ripristino e rifacimento del manto erboso, al fine di reintegrare la funzionalità dell'impianto e tutelare l'integrità del patrimonio comunale». Per far fronte a questa emergenza, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire con urgenza, deliberando un contributo straordinario di 10.000 euro, a favore dell’Arzachena Academy Costa Smeralda che lo gestisce, per «le spese necessarie per il rifacimento del manto erboso dell’impianto sportivo».

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