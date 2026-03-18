Gli Italian Golf Awards celebrano il Botanic Golf Sa Cuba. In occasione dell’edizione 2026, andata in scena ieri a Modena, il golf club olbiese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella categoria Campi Promozionali.

Un traguardo che valorizza l’impegno del circolo nel promuovere il golf come sport aperto, inclusivo e accessibile a tutti attraverso un’attività costante sul territorio, ciò che ha permesso al Botanic Golf Sa Cuba di distinguersi a livello nazionale per l’organizzazione di iniziative formative, eventi aperti al pubblico e progetti dedicati a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina, contribuendo alla diffusione di una cultura sportiva più partecipata e dinamica.

«Questo premio rappresenta un importante traguardo per il nostro percorso e un incoraggiamento a proseguire nella direzione intrapresa», sottolinea il maestro Andrea Ferlito. «Un ringraziamento va agli organizzatori degli Italian Golf Awards, a tutti i collaboratori e alla comunità locale di Olbia e del Nord Sardegna che sostiene quotidianamente le attività del club. Il Botanic Golf Sa Cuba», aggiunge il maestro del golf club gallurese, «conferma così il proprio ruolo come punto di riferimento per la promozione del golf in Sardegna».

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