Il circolo del Pd di Santa Teresa Gallura ha deciso, nel corso di una riunione di questa notte, a maggioranza, di aderire alla lista che vede come candidata la sindaca uscente Nadia Matta (area Forza Italia).

«Non è un punto d’arrivo ma un punto di partenza - afferma il segretario del circolo Gianni Godelmoni -dobbiamo ancora definire il nostro ruolo all’interno della lista i nostri candidati». La decisione arriva dopo l’adesione, di qualche giorno fa, alla lista della maggioranza uscente di Nadia Matta, di due consiglieri dell’attuale minoranza, Tiziana Cirotto e Alessandro Alluttu (comunque del Pd).

Un’alleanza definita come «una chimera che disorienta gli elettori», da parte dal deputato teresino della Lega Salvini, Dario Giagoni. Lo stesso Giagoni sta lavorando a sua volta su un tavolo di centrodestra per la formazione di una lista per la quale si sta definendo sia il programma, sia colui che dovrà essere candidato alla carica di sindaco; per questo ruolo il deputato della Lega ha offerto, da tempo, anche la propria disponibilità.

Prosegue, intanto, l’attività dell’altra candidatura a sindaco, peraltro ufficializzata fin dallo scorso mese di febbraio, ovvero l’ex primo cittadino per un decennio Stefano Pisciottu che, con il programma già pronto da tempo, starebbe procedendo al completamento delle ultime caselle relative alle candidature.

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