I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti del presunto responsabile di una rapina aggravata avvenuta nei giorni scorsi a Tempio Pausania ai danni di un esercente commerciale.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe atteso il titolare all’ingresso del suo negozio, minacciandolo e legandolo. Poi si sarebbe impossessato del portafoglio della vittima e delle chiavi, tra cui quelle dell’abitazione, dell’attività commerciale e non solo.

Individuato grazie agli accertamenti e alle testimonianze della vittima, nel corso di una perquisizione domiciliare avrebbe cercato di scappare lanciandosi da una finestra e tentando di dileguarsi nelle campagne circostanti. Dopo un’intensa attività di perlustrazione del territorio, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarlo nascosto nella vegetazione.

I militari hanno trovato le chiavi sottratte alla vittima e sequestrato una pistola scacciacani, forse usata durante la rapina, alcuni capi di abbigliamento e altro materiale. Di qui il fermo di indiziato di delitto. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, sono tuttora in corso.

(Unioneonline)

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