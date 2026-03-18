Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena si è riunito qualche giorno fa per la seconda seduta, deliberando all’unanimità una serie di provvedimenti amministrativi e programmatici. Tra questi, la ratifica degli atti di disposizione urgente adottati dalla presidente, Rosanna Giudice.

Nel corso della riunione è stata approvata anche la Convenzione con l’Agenzia Forestas, finalizzata alla ripresa delle attività di manutenzione delle pinete dell’isola di Caprera, al miglioramento della rete sentieristica e all’eventuale apertura di nuovi percorsi. L’accordo prevede interventi di gestione sostenibile, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché operazioni selvicolturali e di recupero di habitat degradati. Forestas metterà a disposizione personale, mezzi e competenze tecniche, mentre l’Ente Parco garantirà supporto logistico, attività tecniche e amministrative, oltre alla comunicazione verso il pubblico. Il Consiglio ha inoltre espresso soddisfazione per i progetti di valorizzazione degli accessi agli arenili e per il miglioramento dell’accessibilità della sentieristica.

Tra i provvedimenti approvati figura anche un accordo di cooperazione legato al progetto Life Seaforest, volto alla generazione di crediti di carbonio attraverso l’installazione di campi boa nelle aree in concessione al Parco. Si tratta di un accordo che prevede di avviare l’iter per la certificazione dei crediti di carbonio che verranno generati una volta attivati i campi boa nelle aree in concessione demaniale marittima al Parco. I crediti di carbonio generati potranno essere immessi sul mercato e si tradurranno in introiti economici da reinvestire in attività di tutela e salvaguardia ambientale.



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