Chiusure invernali degli esercizi commerciali nel centro storico di Olbia con il sindaco, Settimo Nizzi, che annuncia misure severe. Dopo ripetute sollecitazioni rivolte agli esercenti qualche mese fa per scongiurare la devitalizzazione del cuore della città, il primo cittadino torna sul fenomeno: «Non è più tollerabile la situazione che oggi persiste nel centro cittadino, in particolare in Corso Umberto: le chiusure prolungate e ingiustificate di bar e ristoranti danneggiano gravemente l'immagine della città, creando un evidente disservizio per cittadini e turisti».

Ieri, in un incontro con Confcommercio per affrontare il problema, Nizzi ha confermato sanzioni rigide per gli esercenti che non garantiranno l'apertura per almeno dieci mesi all'anno, fino al diniego del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico.

Massima collaborazione è stata garantita dagli esercenti, con l'impegno di aderire a un programma di turnazione per le chiusure dei locali a cui l’amministrazione sta già lavorando. «In questi mesi abbiamo svolto diverse riunioni per sensibilizzare i commercianti, cercando di creare un sistema tra i vari attori dei settori merceologici», dice il presidente di Confcommercio, Edoardo Oggianu, che ha chiesto all'amministrazione di intensificare i controlli per intervenire puntualmente nei confronti di chi non rispetta le regole.

Durante l'incontro sono state puntualizzate anche le criticità legate al nuovo Regolamento dei dehor: rispetto degli spazi concessi e cura del decoro delle aree autorizzate da parte dei titolari, assicurandone la pulizia quotidiana.

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