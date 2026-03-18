I luresi da qualche giorno possono contare su una copertura completa del servizio di medicina di base. Presso l’ambulatorio di via Nazionale la dottoressa Daniela Criminisi riceve l’utenza martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12. Affianca un altro medico già operativo sul territorio. Gli amministratori comunali hanno ringraziato il servizio ASCOT, per l'assistenza medica garantita ai pazienti in una fase difficile e con le limitazioni inevitabili di un servizio provvisorio. La giunta comunale ha commentato: «Siamo soddisfatti di poter restituire ai nostri cittadini una copertura medica completa. Grazie a chi ha avuto pazienza durante il periodo di transizione e benvenuta dottoressa Criminisi, la comunità di Luras è felice di accoglierla».

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